Второй матрос перевернувшегося на Рыбинском водохранилище сухогруза найден погибшим

ТАСС, 29 августа. Второй член экипажа сухогруза, пропавший после опрокидывания судна на Рыбинском водохранилище 28 августа, найден погибшим, сообщила в субботу журналистам пресс-служба правительства Ярославской области.

Днем 28 августа в МЧС поступило сообщение, что у сухогруза в акватории Рыбинского водохранилища обнаружена течь. Судно опрокинулось, разлива топлива не последовало. Были спасены пять человек, двое пропали, впоследствии тело одного из них нашли. Поиски второго матроса возобновили утром 29 августа.

"Несмотря на все трудности, поиск не прекращался и велся до тех пор, пока не был найден и второй пропавший человек. К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших - оба были нашими земляками, жителями Рыбинска", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дмитрия Миронова.

В поисково-спасательной операции приняли участие специалисты регионального МЧС России, ярославского, рыбинского и брейтовского отделений Госинспекции по маломерным судам, УВД на транспорте. В ходе работ водолазы обследовали дно на глубине от 16 м до 20 м в радиусе более 1 км. Как отметили в пресс-службе правительства региона, на дне водохранилища находится груз перевернувшегося судна - более 3 тыс. тонн металла.

По факту затопления баржи следственный комитет возбудил уголовное дело. Проверку также начала ярославская транспортная прокуратура. Опрокинувшийся сухогруз "Ота" принадлежит Ярославскому речному порту, он следовал из Череповца в Нижний Новгород.