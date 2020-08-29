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В Иркутской области семь человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи

По предварительным данным, водитель "скорой" мог уснуть за рулем

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Семь человек получили травмы различной тяжести при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем "Нива" в Качугском районе Иркутской области в субботу. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек. Это водитель скорой, медицинский работник, четыре пациента, которых везли из медицинского учреждения в Жигаловский район, а также пассажирка "Нивы", - сказано в сообщении.

Пациентов везли из медицинского учреждения в соседний Жигаловский район. По предварительным данным, водитель скорой помощи мог уснуть за рулем.

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