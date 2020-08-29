На Маврикии прошла демонстрация с требованием установить причины экологической катастрофы

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Крупнейшая за последние годы демонстрация с требованием к правительству расследовать обстоятельства самого большого в истории Маврикия нефтяного загрязнения, произошедшего в результате аварии японского судна Wakashio, прошла в субботу в столице островного государства Порт-Луи. Об этом сообщила маврикийская газета "Морисьен".

"Мы не верим в официальные разъяснения и туманные объяснения причин экологической катастрофы и ее последствий", - заявила эколог Фабиола Монти. Согласно подсчетам британской газеты "Индепендент", в демонстрации участвовали около 100 тыс. человек.

Дополнительным импульсом к мобилизации протестного движения стала фиксируемая с 26 августа гибель дельфинов в районе аварии Wakashio. С минувшей среды по пятницу на один из пляжей на юго-востоке Маврикия волнами выбросило 39 дельфинов и трех китов. "Проведенные исследования показали, что в телах дельфинов нет углеводородов, что исключает вариант их отравления мазутом или дизельным топливом", - заявил по результатам вскрытия министр "голубой" экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Маврикия Судир Модху. Однако многие жители острова считают, что причиной смерти дельфинов является разлив нефтепродуктов из трюмов Wakashio.

Демонстранты утверждают, что правительство во главе с премьер-министром Маврикия Правиндом Джагнотом не проявило необходимой быстроты и энергичности в борьбе с экологической катастрофой. Некоторые активисты несли плакаты с требованием отставки главы правительства. "Совершенно очевидно, что мы находимся на поворотном этапе в истории нашей страны", - отметила, комментируя размах протеста, газета Le Mauricien.

Авария вблизи заповедника

Сухогруз Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе знаменитого морского заповедника Blue Bay (Голубая бухта). Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Правительство Маврикия объявило 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации.

Спасателям удалось к 12 августа выкачать из цистерн Wakashio почти 2,5 тыс. тонн мазута. Помощь властям Маврикия оказали прибывшие на остров специалисты из Франции, Японии, Великобритании и Индии. Однако до 207 тонн дизеля и 90 тонн смазочного масла им добраться не удалось. Ветер у юго-восточной части Маврикия усилился 14 августа, что привело к увеличению трещин в корпусе поврежденного судна. Одновременно в воду начали поступать дизель и смазочные масла, находившиеся в машинном отделении. Судно раскололось 15 августа и остававшиеся на борту нефтепродукты оказались в открытом море. Капитан судна и его заместитель были арестованы полицией и сейчас ожидают суда. Основная часть корпуса разломившегося суда была затоплена 20 августа на глубине более 3 тыс. метров. Оставшаяся часть, где находится машинное отделение, еще не сняли с рифа.

Экологии опасаются, что последствия аварии самым негативным образом скажутся на созданном в 1997 году национальном заповеднике Голубая бухта. Заповедник включает как морскую, так и прибрежную часть. В 2008 году он был признан всемирно значимым. Морская часть Голубой бухты знаменита своими коралловыми садами.

Правительство Маврикия создало комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии судна Wakashio. "Цель комиссии - установить ответственных за случившееся", - заявил Судир Модху. Национальное законодательство предусматривает компенсационные выплаты государству со стороны компаний, виновных в загрязнении окружающей среды. Размер ущерба устанавливается на основе соответствующей оценки экспертов.