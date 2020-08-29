В Карачаево-Черкессии пассажирский автобус съехал в кювет

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. В Карачаево-Черкессии пассажирский микроавтобус съехал в кювет на 44-м км дороги "Невинномысск - Черкесск", пострадали семь человек. Погибших нет, сообщили в субботу в региональном управлении МЧС.

"29 августа в 20:40 сообщение о том, что на 44 км ФАД "Невинномысск - Черкесск" пассажирский микроавтобус съехал в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек, погибших нет. Всего в микроавтобусе находилось 16 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всех пострадавших направили в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, за остальными пассажирами едет автобус, на месте работает психолог.