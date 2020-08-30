Трамп назвал "монстром" обрушившийся на Техас и Луизиану ураган "Лаура"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "монстром" ураган "Лаура", который ранее на этой неделе обрушился на штаты Луизиана и Техас.

"Он подошел очень быстро. <...> Они рассматривали его как шторм. И вдруг шторм стал монстром", - сказал американский лидер во время поездки в Техас. Трансляцию его выступления вели американские новостные телеканалы. Ранее в субботу Трамп также посетил пострадавший от удара стихи штат Луизиана.

В ночь на четверг циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Позже ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма. В настоящее время он считается тропической депрессией.

По информации местных властей, жертвами урагана в Луизиане и Техасе стали по меньшей мере 16 человек. Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов риэлторской компании CoreLogic Inc. ранее сообщило, что ущерб от урагана может составить от $8 до $12 млрд. Основной удар стихии пришелся на сравнительно малонаселенные сельские районы и, как отметил представитель компании Куртис Макдональд, ущерб мог быть значительно большим, если бы ураган затронул крупные города, такие как Хьюстон или Новый Орлеан.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.