Три человека погибли в ДТП с участием двух автомобилей под Курском

ТАСС, 30 августа. Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье на трассе в районе поселка Беседино Курской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"30 августа примерно в 06:00 мск на 25-м километре автомобильной дороги Р-22 "Каспий" (поселок Беседино Курского района Курской области) произошло столкновение автомобиля Opel Meriva под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны Курска в Воронеж, и автомобиля Mercedes-benz под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир Opel Meriva 2009 года рождения погибли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Причины аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, добавили в управлении.