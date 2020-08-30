Прокуратура не нашла нарушений при перевозке собак, пострадавших на рейсах "Аэрофлота"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура в ходе проверки не нашла нарушений при перевозке двух собак, пострадавших на рейсах "Аэрофлота" в июне этого года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе прокурорской проверки нарушений не выявлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее пользователь Instagram Кристина Ильичева сообщила, что ее мама летела рейсом компании с собакой, а после полета получила "перевозку в кровяных подтеках с грязью". Девушка предположила, что животное "очень сильно ударилось зубами и деснами о дверцу перевозки". В "Аэрофлоте" сообщили, что нарушений во время перевозки собаки не выявлено.

Второй случай произошел на рейсе Петропавловск-Камчатский - Москва 17 июня. Такса из Брянска получила серьезную травму глаза и перестала видеть, сейчас она проходит лечение. Такая травма свидетельствует о сильнейшем ударе. Ее владелица Ирина Павлова также направила претензию в "Аэрофлот".