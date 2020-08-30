В Абхазии нашли тело погибшего российского спелеолога

СУХУМ, 30 августа. /ТАСС/. Тело российского спелеолога Павла Демидова, погибшего под завалами в неисследованной пещере на массиве Арбаика в Гагрском районе Абхазии, найдено, в скором времени его поднимут на поверхность. Об этом ТАСС сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в воскресенье.

"С 26 августа порядка 20 спелеологов из российского Союза спелеологов на глубине 300 м вели расчистку завала, чтобы извлечь погибшего 23 августа Павла Демидова. Сменяя друг друга, по 2-3 человека спускались в пещеру, и, расчистив завал, извлекли тело спелеолога. В течение одного-двух дней тело будет поднято из пещеры", - сказал Квициния.

По словам министра, спасатели МЧС Абхазии не имеют опыта работы на такой глубине, но оказывают помощь и содействие российским спелеологам в горах.

49-летний российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в еще не исследованную пещеру в горном массиве Арбаика Гагрского хребта в Абхазии.

Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. Когда спелеологи оказались на глубине 305 м, в пещере начался крупноглыбовый завал. Шумейко удалось выбраться, Демидов остался под камнями. Инцидент произошел 23 августа.