Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане выросло до 17

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса в Дагестане, который ехал из Махачкалы в Москву, достигло 17, сообщили в воскресенье в пресс-службе СУ СК России по республике. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

"По предварительным данным установлено, что 30 августа 2020 года на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала на территории Тарумовского района во время движения от прицепа автомобиля "КамАЗ" отлетело колесо, которое столкнулось с рейсовым автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 17 человек", - сообщили в СК.

Как сообщали ранее в республиканском МВД, ДТП с участием рейсового автобуса, ехавшего из Махачкалы в Москву, произошло около 02:30 мск в воскресенье. В автобусе находились 45 пассажиров. После ДТП автобус опрокинулся в кювет. Один из пострадавших получил тяжелые травмы, у остальных - повреждения легкой и средней степени тяжести. Погибших нет.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, бездействие которых повлекло ДТП, проводится доследственная проверка. Как отметили в пресс-службе регионального СК, авария произошла "в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей соответствующими должностными лицами, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию". Кроме этого, сообщается, что будет дана "правовая оценка действиям водителя рейсового автобуса по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход процессуальной проверки руководителем следственного управления СК России по Республике Дагестан генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым взят на особый контроль", - заключили в СК.