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Взрыв двигателя ракеты стал причиной крушения Су-27 в Крыму в марте

Истребитель Су-27 Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Истребитель Су-27
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска стал причиной крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма. Об этом в программе "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда" сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов со ссылкой на выводы расследования. 

"Выводы комиссии однозначны. Причинами авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода", - сказал он.

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