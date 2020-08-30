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Госпитализация Алексея Навального

Источник: МВД продлило проверку в связи с госпитализацией Навального

Она должна завершится до 20 сентября, сообщил собеседник ТАСС
Алексей Навальный Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Навальный
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полицейские продлили проведение проверки после госпитализации Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В настоящее время срок проверки продлен до 30 дней, то есть до 20 сентября, по результатам будет принято решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с госпитализацией блогера в Омскую больницу следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу начата доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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