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Число погибших при наводнении в Турции выросло до 10

Продолжаются поиски пяти человек, которые пропали без вести

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Число погибших из-за наводнения на северо-востоке Турции выросло до 10. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"На данный момент число погибших достигло 10, продолжаются поиски пяти человек, которые пропали без вести", - приводит его слова телеканал NTV.

23 августа мощные ливни обрушились на турецкую провинцию Гиресун. Селевыми потоками было снесено большое число населенных пунктов. Ранее власти сообщали о гибели семи человек. В результате поисковых работ спасены не менее 157 человек.

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