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Кризис в Белоруссии
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В Минске задержали корреспондента ТАСС Ивана Колыганова

Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране
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© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Иван Колыганов в воскресенье был задержан в Минске.

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Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.

На этой неделе уже задерживались три корреспондента ТАСС, однако после проверки документов они были отпущены.

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