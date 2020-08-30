В Минске задержали корреспондента ТАСС Ивана Колыганова

Как говорится в сообщении, пришедшем с его телефона, Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское. Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.

На этой неделе уже задерживались три корреспондента ТАСС, однако после проверки документов они были отпущены.