Суд на Украине арестовал девять радикалов, обстрелявших автобус под Харьковом

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Украинский суд взял под стражу девять человек, обстрелявших в четверг под Харьковом автобус с представителями оппозиционной общественной организации "Патриоты - за жизнь". Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Согласно постановлению судьи Киевского районного суда Харькова, они будут находиться под стражей 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении. По данным полиции, в суде еще решается вопрос об избрании меры пресечения другим пяти соучастникам преступления.

27 августа под Харьковом группа радикально настроенных лиц заблокировала и обстреляла автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь". В автобусе, по данным полиции, находились 20 человек. Нападавшие бросали в автобус камни, обстреливали его из травматического оружия, в результате чего, добавили в полиции, в больницу с травмами попали четыре пассажира. Полиция задержала 14 нападавших и возбудила уголовное дело против них по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

По словам депутата Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы, который возглавляет "Патриотов", нападение совершили представители радикальной организации "Азов". По его словам, двух представителей "Патриотов" "выкрали и увезли в неизвестном направлении". ОПЗЖ возложила ответственность за инцидент на президента Украины Владимира Зеленского, потребовала открыть уголовное дело по статье "Терроризм" и сделать все для освобождения похищенных членов организации.

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" было создано в июне этого года как подразделение партии ОПЗЖ. Как заявил на учредительном собрании Кива, организация ставит своей целью противостояние "хаосу, аморальности, беспределу".