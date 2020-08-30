Одна из пяти пострадавших в ДТП под Тамбовом умерла в больнице

ТАСС, 30 августа. Одна из пяти пострадавших в результате столкновения грузовика и легковой машины под Тамбовом умерла в больнице. Еще один пострадавший с тяжелыми травмами находится в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В больнице умерла женщина 1965 года рождения, она была пассажиркой автомобиля Toyota Corolla, водитель находится в реанимации, у него тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства.

Авария с участием грузовика МАЗ и автомобиля Toyota Corolla произошла в воскресенье около 09:10 мск в Кирсановском районе на 84-м км трассы Р-208 вблизи населенного пункта Репьевка. Всего пострадали пять человек, в том числе два мальчика 2005 и 2017 годов рождения, информация об их состоянии уточняется. Также участником ДТП стала легковая машина ВАЗ, в ней никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.