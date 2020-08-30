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Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии

Трое пропали без вести

ТАСС, 30 августа. По меньшей мере три шахтера погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения шахты по добыче олова в провинции Бангка-Белитунг на западе Индонезии. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщило агентство Синьхуа.

"<...> Шахта обрушилась, шесть шахтеров оказались заблокированы. Троих достали мертвыми, но остальные числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжатся сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС)", - заявили в ведомстве. Уточняется, что причиной обрушения могли стать проливные дожди.

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