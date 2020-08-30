В Пермском крае арестовали обвиняемого в убийстве десятилетней девочки

ТАСС, 30 августа. Следователи в Пермском крае предъявили обвинение в убийстве ребенка 16-летнему подростку. Суд арестовал его на два месяца, сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю 16-летнему жителю Чусовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) <...> Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемого под стражу на срок до 30 октября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Вечером 27 августа в следственные органы СК РФ по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летней девочки. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили днем 28 августа в зарослях травы на расстоянии 100-150 м от дома, где она жила. Свою вину в преступлении задержанный признал полностью.