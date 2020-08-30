Шесть человек пострадали в ДТП на Ставрополье при столкновении микроавтобуса и "Газели"

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" в Кочубеевском районе Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"30 августа в 02:40 на 255-м км федеральной автодороги "Кавказ" (территория Кочубеевского района, вблизи Невинномысска) произошло попутное столкновение пассажирского микроавтобуса Fiat и грузовой "Газели" <…> В результате автоаварии шесть пассажиров микроавтобуса (среди которых один ребенок) доставлены в центральную больницу Невинномысска. После осмотра медики диагностировали у них незначительные травмы", - сказали в ведомстве.

Частный микроавтобус вез восемь человек из Дагестана в Майкоп. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовой "Газелью", которая двигалась в том же направлении. Оба водителя не пострадали, устанавливаются обстоятельства происшествия.