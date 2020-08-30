В Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями горит в Новосибирске на площади 1 тыс. кв. м, на место следует пожарный поезд. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Механизаторов, дом 72 поступила в 17:15 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что из здания размером 6 тыс. кв. метров идет дым. Внутри здания горит лакокрасочная камера. Предварительно, площадь горения 1 000 кв. метров", - сказали в пресс-службе, добавив, что к месту пожара следует пожарный поезд.

Как отметили в МЧС, пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. К тушению привлечены от МЧС 62 человека и 20 единиц техники.