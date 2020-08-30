Пашаев: свидетель, утверждавший об отсутствии Ефремова за рулем при ДТП, прошел полиграф

По его словам, он сам нашел этого свидетеля, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. "Я с ним встречался два раза. Пропустил через полиграф [чтобы убедиться в достоверности его показаний]", - сказал Пашаев в эфире телеканала НТВ. Свидетель описал человека, который якобы был за рулем машины Ефремова - это мужчина младше 40 лет, с темными волосами, одетый в тот момент в жилетку. Исходя из этих свидетельских показаний, Пашаев продолжает настаивать на том, что актера за рулем не было. Кроме того, он назвал странностью отсутствие видеозаписи примерно двухминутного маршрута актера, во время которого в его машину как раз мог кто-то сесть. "Этого видео нет, хотя камеры на том маршруте есть везде. И этого кусочка записи перед поворотом на Садовое [кольцо] нет, как и нет видео, что за рулем находился именно Ефремов", - пояснил Пашаев.

Видеозапись, на которой запечатлено, что после ДТП с водительского сиденья очевидцы помогают выйти именно Ефремову, адвокат назвал фейком. "Последнее видео - это фейк низкой пробы. У Ефремова в тот вечер была черная обувь. А из машины выходит человек в белых кроссовках. Все это постановка низкого уровня, <...> хотя бы изучили, во что Ефремов был одет", - добавил Пашаев. Он уверен, что ему удастся добиться оправдательного приговора.

Ранее Пашаев заявил, что водитель, управлявший машиной Ефремова в момент ДТП, установлен. Это, по его словам, известный человек, но его фамилию он так и не назвал. Кем он установлен, Пашаев также не сообщил, но заявил, что на руле автомобиля Ефремова найдены отпечатки пальцев не только актера. Однако в материалах уголовного дела такой информации нет, все экспертизы подтверждают, что за рулем вечером 8 июня в момент ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, был именно Ефремов.

Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас его дело рассматривается в Пресненском суде Москвы. Очередное заседание состоится в понедельник после недельного перерыва из-за отказа актера от адвокатов. 24 августа Ефремов вновь заключил соглашение с Пашаевым, который продолжит представлять в суде его интересы.