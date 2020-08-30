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Более 30 полицейских пострадали в ходе субботних протестов в Берлине

Всего в нескольких митингах приняли участие около 38 тыс. человек

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Более 30 полицейских пострадали в субботу в ходе протестов в Берлине. Об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах.

"Пострадали 33 служащих полиции", - говорится в распространенном пресс-релизе. Задержаны в ходе беспорядков были 316 манифестантов. Всего в нескольких митингах приняли участие около 38 тыс. человек.

Самые серьезные столкновения произошли на центральной улице Унтер ден Линден. Полицейских закидали камнями и бутылками, правоохранители в ответ распылили перцовые баллончики.

Организатором митингов выступило штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление - 711"). Его сторонники полагают, что антикоронавирусные меры ограничивают свободу, и требуют их отменить.

Шквал критики со стороны руководства Германии вызвали действия демонстрантов, которые в субботу вечером забрались на ступени здания Рейхстага. По уточненным данным полиции, речь идет 300-400 демонстрантах.

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