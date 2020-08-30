В Новосибирске локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске локализован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:09 мск объявлена локализация пожара", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Механизаторов, дом 72, поступила в 17:15 мск. Площадь горения составила 1 тыс. кв. м. Общая площадь склада - 14 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На площади 200 кв. м произошло обрушение кровли.

Тушение осложняется хранящимися в складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.