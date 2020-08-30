В Париже полиция конфисковала скутер у Депардье за вождение в состоянии опьянения

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку на скутере. Об этом сообщает в воскресенье журнал Le Point.

Полицейские решили проверить Депардье после того, как заметили, что он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора. По требованию патрульных он припарковался напротив комиссариата полиции на авеню Мэн. Отметив наличие косвенных признаков опьянения, правоохранители предложили ему сдать экспресс-тест на алкоголь, который дал положительный результат, то есть превышение 0,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тогда актер признался, что выпил перед дорогой пару бокалов пива.

Журнал отмечает, что полицейские узнали Депардье, когда он снял шлем, и доложили начальству о произошедшем. На место прибыл комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства (CSI) городской полиции, который убеждал стражей порядка не составлять протокол на актера. Однако, согласно закону, положительный результат теста на превышение разрешенной нормы подразумевает точную проверку на алкотестере. Прибор показал 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, после чего протокол все-таки был составлен.

Полицейские запретили Депардье продолжать поездку за рулем скутера, в результате из комиссариата его забирали знакомые.