В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" студента ВШЭ, блогера Егора Жукова в Москве и скрылись. Об этом говорится в сообщении его Telegram-канала "Команда Жукова".

"На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении. Там же приводится фото самого блогера с разбитой губой и кровоподтеками на лице. Как отметил пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков, по словам очевидцев, на блогера напали два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах. "Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", - написал он.

Адвокат Жукова Леонд Соловьев подтвердил в беседе с ТАСС факт нападения, однако не смог сообщить детали инцидента. "Мне сообщили о том, что Жукова избили, но пока я не знаю, кто и насколько сильно. Пока за правовой помощью в связи с этим он ко мне не обращался", - сказал он.

Комментарием столичного ГУ МВД ТАСС пока не располагает.

Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве, произошедшей 27 июля того же года. (ст. 212 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия он был переведен под домашний арест. Позднее СК первоначальное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, но сделал вывод о том, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор требовал для Жукова четыре года колонии общего режима, суд приговорил его к трем годам условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов, что предполагает запрет на создание и ведение собственных страниц в интернете. Позже Мосгорсуд оставил данный приговор в силе.