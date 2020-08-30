В Новосибирске потушили пожар на складе с лакокрасочной продукцией

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожар, который охватил склад с лакокрасочной продукцией в Новосибирске, потушен. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали крупное возгорание в здании склада по улице Механизаторов в Советском районе Новосибирска. Площадь пожара составила порядка 1 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в ликвидации пожара были задействованы 86 человек и 26 единиц техники, в том числе высотная техника. Для бесперебойной подачи воды использовались две пожарно-насосные станции. Вода для тушения подавалась непосредственно из реки Обь, для чего было проложено более 4 км рукавных линий и задействованы три рукавных автомобиля и пожарный катер.

Кроме того, на место пожара была направлена химико-радиометрическая лаборатория для замеров атмосферного воздуха. "В результате превышения предельно допустимых значений не выявлено", - добавили в министерстве. По оперативной информации, пострадавших нет.

Информация о пожаре на улице Механизаторов, дом 72, поступила в 17:15 мск. Общая площадь склада - 14 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный (третий из пяти для Новосибирска) ранг сложности. На площади 200 кв. м произошло обрушение кровли. В 20:09 мск пожарным удалось локализовать горение.

Тушение осложнялось хранящимися на складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.