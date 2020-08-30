Вблизи Новороссийска у жилого массива загорелась трава

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в районе села Южная Озереевка вблизи Новороссийска составляет 4 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал о возгорании травы на площади около 2 га и об угрозе распространения огня на жилой массив.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение сухой растительности на площади 4 га", - говорится в сообщении.

Опасность распространения огня на жилой массив обусловлена тем, что ветер дует со стороны моря.

Уточняется, что к тушению пожара привлекаются 29 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и четыре единицы техники. Ситуация находится на особом контроле регионального главка МЧС России.

Пожар сухой растительности локализовали.

В новость были внесены изменения (0:24 мск) - добавлена информация о локализации возгорания