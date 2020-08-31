Мосгорсуд отберет присяжных по делу старших сестер Хачатурян

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский городской суд в понедельник начнет отбор в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

"Сегодня в Московском городском суде начнется отбор в коллегию присяжных заседателей. И вероятность того, что их отберут, большая", - сказал защитник. По его словам, отбор присяжных будет проводиться в закрытом режиме.

Мосгорсуд на стадии досудебной подготовки отказался возвращать в прокуратуру их дело и передавать его по подсудности в Бутырский суд Москвы. Сестрам также продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий и избран дополнительный запрет на участие в публичных массовых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что вся семья Михаила Хачатуряна, которая признана потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о его убийстве дочерьми, заразилась коронавирусной инфекцией. По словам их представителя Юлии Нитченко, все они в настоящее время находятся на карантине. "Адвокаты будут. Это (карантин - прим. ТАСС) не является основанием для переноса, если есть адвокаты", - пояснила она.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Дело в ее отношении рассматривается в Бутырском суде в закрытом режиме.