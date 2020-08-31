Суд в Москве возобновит рассмотрение дела Ефремова после возвращения его адвоката Пашаева

В ходе заседания защита продолжит предоставлять доказательства, кроме этого, возможно, артист даст показания суду. На заседании Пресненского суда 21 августа Ефремов отказался от услуг Пашаева, а уже 24 августа адвокат заявил, что вновь защищает интересы артиста. Как рассказал после этого журналистам сам Пашаев, все адвокаты, с которыми после 21 августа общалась супруга Ефремова, убеждали актера признать вину. И только Пашаев готов строить линию защиты исходя из невиновности его подзащитного.

Во время одного из предыдущих заседаний по инициативе Пашаева был допрошен свидетель Александр Кобец, который заявил, что первым оказался на месте ДТП и видел за рулем машины Ефремова другого человека. Также адвокат артиста заявил, что готов обеспечить допрос и еще одного свидетеля, который даст аналогичные показания. Однако позже в беседе с ТАСС защитник заявил, что отказался от идеи допросить этого свидетеля, не объяснив причины данного решения. Все остальные свидетели по делу утверждали, что за рулем машины в день автоаварии был именно Ефремов.

При этом представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил журналистам, что, с его точки зрения, отказ Ефремова от Пашаева и его возвращение в процесс были заранее спланированной акцией, направленной на затягивание процесса.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, Ефремов на джипе на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии. Кроме того, потерпевшие заявили к актеру и гражданские иски. Старший сын Захарова Виталий потребовал от него 7,5 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба, а младший сын Валерий, брат покойного Виталий и вдова Маргарита заявили в суде иск на символическую сумму в один рубль.