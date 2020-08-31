В Нидерландах возобновляются слушания по делу MH17

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновляются в понедельник в Нидерландах. Одной из главных тем для обсуждения станут требования компенсации со стороны родственников. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований дополнительного расследования.

В рамках этого блока слушаний запланированы три сессии продолжительностью по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 по 13 ноября.

Вопрос компенсаций

В своем решении от 23 марта суд поднял ряд вопросов, касающихся возможных требований о компенсации со стороны родственников. Прокуратура частично и в предварительном порядке дала ответы на эти вопросы, а юридические советники родственников заявили, что подготовят свои ответы к началу сентября.

Как отмечается в документах суда, блок, начинающийся 31 августа, будет использован "для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятию решений по данному вопросу в случае необходимости". Суд "также хотел бы поднять вопрос относительно того, к какому времени должны быть поданы все требования о компенсации". Этому, по убеждению инстанции, должен предшествовать обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами в письменном виде.

В ожидании новостей от защиты

Помимо этого, судьи ожидают доклада от защиты относительно прогресса в формулировании новых требований о дополнительных расследованиях, причем речь идет не только о требованиях, которые защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатовым, проходящим одним из четверых обвиняемых по делу, но также о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

В ходе слушаний в конце июня адвокаты Пулатова уже обозначили ряд требований по дополнительным расследованиям, которые были частично удовлетворены. В частности, суд одобрил запрос о допросах экспертов концерна "Алмаз-Антей", разрешил защите вместе со своими специалистами провести осмотр обломков самолета и потребовал еще раз запросить у США касающиеся крушения MH17 спутниковые данные.

Суд ожидает, что к 28 сентября защита завершит формулировку требований о дополнительных расследованиях, которые не требуют консультаций с Пулатовым, а к 2 ноября - требований, которые требуют консультаций с обвиняемым. К последним, в частности, относится возможность признания Пулатова комбатантом, которые при определенных условиях могут освобождаться от уголовного преследования.

В целом, этот блок слушаний представляется техническим и, вероятнее всего, займет гораздо меньше времени, чем запланировано. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не определена. Вопрос сейчас обсуждается между сторонами в письменной форме, однако многое будет зависеть от того, с какими новыми требованиями выступит защита.