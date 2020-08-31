Под Казанью двое детей получили ожоги при пожаре на лодке

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на лодке под Казанью, в результате инцидента двое детей получили ожоги, Татарская транспортная прокуратура начала проверку. Об этом в понедельник ТАСС сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"30 августа в 16:39 мск на реке Волга под Казанью произошло возгорание на лодке модели "Амур-2". По предварительным данным, на лодке находилось четверо детей с отцом. Двое несовершеннолетних детей получили ожоги первой и второй степени тяжести, в РКБ им оказана первая медицинская помощь и они отпущены домой", - сказала она.

Как уточнила Иванова, на место выезжал заместитель Татарского транспортного прокурора и следственная группа. По поручению Приволжского транспортного прокурора начали прокурорскую проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, отметила она.