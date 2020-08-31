За сутки в Амурской области вода освободила 95 подтопленных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Вода за сутки ушла с 95 садоводческих участков и придомовых территорий в Амурской области. Подтопленными остаются семь населенных пунктов, сообщает в понедельник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"На 31 августа на территории области остаются подтопленными семь муниципальных образований в семи населенных пунктах. Подтопленных частных жилых домов нет. Но вода остается на 255 участках (минус 95 за сутки), из них 208 садоводческих участков в дачном поселке Междуречье (город Белогорск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По информации начальника управления ГОЧС города Белогорска Ивана Пивкина, уровень воды в реке Томь продолжает снижаться, на утро понедельника он составил 341 см. "Вода постепенно уходит со дворов. На сегодня уровень воды стал ниже отметки "неблагоприятное явление". В городе идут дожди, но повлияют ли они на уровень воды, будет известно через пару дней", - отметил он.

Спасатели продолжают работать на территории подтопленных районов области. Оказывается адресная помощь, информирование о гидрологической обстановке, в населенных пунктах с наиболее острой паводковой ситуацией раздают хлеб и воду.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли очень сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа ввели режим ЧС.