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Самолеты из Москвы и Екатеринбурга не могут приземлиться в Томске из-за тумана

Вылет в обратном направлении также отложили

ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Прибытие четырех самолетов из Москвы, Симферополя и Екатеринбурга в Томск задерживается на несколько часов из-за тумана, сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта.

"[Прибытие задержано] по метеоусловиям Томска - туман", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным на онлайн-табло томского аэропорта, на несколько часов задерживается выполнение двух рейсов из Москвы авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии", а также самолетов из Симферополя и Екатеринбурга. Вылет в обратном направлении также отложили.

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