В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Мать и двое детей погибли при пожаре в поселке Сандакчес Туруханского района Красноярского края, возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Красноярского края в связи с поступлением сведений о гибели при пожаре женщины и двух ее малолетних детей 10 и 5 лет прокуратура Туруханского района проводит проверку", - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, пожар произошел 30 августа. В поселке проживают староверы.