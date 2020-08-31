На Таймыре задержали браконьера, выловившего осетра на более чем 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Норильска, незаконно выловившего осетра, внесенного в Красную книгу России, на сумму 1,1 млн рублей. Об этом в понедельник говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сотрудники ДПС остановили автомобиль "Нива" под управлением жителя Норильска, 1981 г. р. При осмотре в багажнике были обнаружены 7 экземпляров рыбы осетровых пород. На место были вызвана следственно-оперативная группа. Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, к незаконному вылову причастен 53-летний житель поселка Воронцово. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Он рассказал полицейским, что рыбу выловил в реке Енисей недалеко от города Дудинки с помощью сети", - говорится в сообщении.

Браконьер попросил своего знакомого перевести незаконно добытую рыбу. После незаконной добычи особо ценной и редкой рыбы возбудили уголовное дело.