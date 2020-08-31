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В Воронежской области два человека погибли после опрокидывания микроавтобуса в кювет

Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, еще шесть человек пострадали

ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Микроавтобус Renault в ночь на понедельник опрокинулся в кювет на трассе в Ольховатском районе Воронежской области. Водитель и пассажир микроавтобуса погибли от полученных травм, еще шесть человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Микроавтобус Renault Trafic, не рейсовый. В салоне были водитель и семь пассажиров. Водитель 1983 года рождения, пассажир 1948 года рождения скончались. Остальные пострадали. По предварительным данным, водитель уснул за рулем", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, водитель микроавтобуса Renault допустил опрокидывание в кювет.

К месту ДТП направили правоохранительные органы и сотрудники МЧС.

В новость были внесены изменения (7:33 мск) - добавлена информация о пострадавших

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