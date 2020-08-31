В Ленобласти в ДТП пострадали три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля "УАЗ Хантер" не справился с управлением на дороге Вологда - Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области, вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, пострадали три человека, в том числе двое детей.

"По предварительной информации, водитель (мужчина 1957 года рождения), управляя автомобилем "УАЗ Хантер", не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (деревья). В результате ДТП пострадали трое пассажиров: мальчик 13 лет, девочка 7 лет, мужчина 1984 года рождения", - сказано в сообщении управления.

Всех пострадавших госпитализировали. Авария, добавили в управлении, произошла накануне вечером на 453 км дороги Вологда - Новая Ладога. По факту ДТП проводится проверка.