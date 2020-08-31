В центре Москвы трое неизвестных обокрали квартиру и скрылись по трубе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трое неизвестных проникли в квартиру в центре Москвы, взломали сейф и похитили 1 млн рублей вместе с ювелирными украшениями, а затем скрылись по газовой трубе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, накануне в службу "02" поступило сообщение о том, что по газовой трубе с балкона квартиры на Селезневской улице спустились трое неизвестных и скрылись. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные, отжав балконную дверь, проникли в квартиру по указанному адресу, где ломами взломали сейф, из которого похитили деньги в сумме 1 млн рублей и ювелирные изделия", - сказали в пресс-службе, добавив, что сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).