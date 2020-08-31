В парке Свиблово в Москве в ходе массовой драки задержали 11 человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Конфликт между отдыхающими в мангальной зоне парка Свиблово на северо-востоке Москвы перерос в массовую драку между несколькими десятками человек, в результате один из участников пострадал и более десяти доставлены в полицию для разбирательства. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В мангальной зоне в парке Свиблово между отдыхающими начался конфликт, который перерос в массовую драку, в ней приняли участие несколько десятков человек. В результате инцидента один человек получил бутылкой по голове, его госпитализировали, более десяти задержаны", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что в полицию накануне вечером поступила информация о конфликте на улице Сельскохозяйственная в районе дома 64. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в мангальной зоне парка Свиблово, вблизи дома по указанному адресу, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неустановленное лицо бросило стеклянную бутылку в голову оппоненту, после чего последний нарядом скорой медицинской помощи доставлен в больницу. В ОМВД для дальнейшего разбирательства были доставлены 11 граждан", - сказал собеседник агентства, добавив, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области, после оказания помощи он отпущен.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ).