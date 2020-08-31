Число пострадавших в ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве увеличилось до трех

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения трех машин на Киевском шоссе в Новой Москве увеличилось до трех, двое из них дети. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне на 60-м километре в сторону центра индивидуальный предприниматель, управляя автомобилем BMW и следуя в левой полосе, столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении машиной KIA Сeed, которая от удара врезалась в двигавшуюся впереди LADA Largus.

"В результате ДТП пострадали водитель KIA и двое несовершеннолетних пассажиров - 2010 года рождения, ученики 4 класса, которые вертолетом скорой медицинской помощи доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в результате ДТП пострадали два человека - пассажиры автомобилей.