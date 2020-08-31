Число возгораний сухой травы сократилось в Москве в два раза в 2020 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество возгораний сухой травы в нынешнем году в столице снизилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы не допущено природных пожаров, отмечается снижение количества возгораний сухой травы почти в два раза по сравнению с прошлым годом", - сказал Бирюков.

Он отметил, что вертолеты Московского авиационного центра ежедневно проводили мониторинг пожароопасной обстановки в городе. Они выполнили 386 авиаразведок, в ходе которых обнаружено и ликвидировано четыре возгорания травы.

По его словам, в преддверии летнего сезона в марте и апреле была проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, а также организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора.

Кроме этого, были подготовлены места забора воды для авиационной техники, оборудованы подъездные пути к водоемам. Ликвидировать ландшафтные пожары готовы были 30,7 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники.