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ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

Ячейка действовала на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа
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© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ФСБ России в ходе спецоперации задержала в пяти регионах России финансистов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России, Росфинмониторингом и Росгвардией проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ФСБ. В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

По информации ФСБ, они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков у задержанных изъяты средства коммуникаций и платежные инструменты, свидетельствующие о их противоправной деятельности.

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