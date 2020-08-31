В Петербурге задержан безработный, пришедший с топором в магазин и угрожавший сотрудникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Полицейские Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении с топором на магазин на севере города, сообщили журналистам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в магазине на улице Вавиловых неизвестный преступник, угрожая топором, похитил бутылку вина. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению был задержан 45-летний неработающий гражданин", - сказали в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК ("Разбой").