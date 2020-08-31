В Керчи умерла пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Пострадавшая на прошлой неделе при взрыве газа в многоэтажном доме в Керчи женщина умерла в больнице, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, боровшихся за жизнь пациентки, женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Керчи 26 августа. После взрыва произошел пожар на двух этажах на площади в 40 кв. метров. Пострадала 51-летняя женщина. В городе был введен режим ЧС.

Пострадавшую 28 августа доставили санавиацией из Керчи в ожоговый центр Симферополя, женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.