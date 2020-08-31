В тоннеле петербургского метро обнаружено тело человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Тело человека обнаружено в тоннеле петербургского метрополитена, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Подтверждаем, что найдено тело в тоннеле между станциями "Дунайская" и "Шушары", - сказали в управлении.

Ранее в пресс-службе метро Санкт-Петербурга сообщили, что движение на станциях "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" (Фрунзенский радиус) Фрунзенско-Приморской (пятой) линии метрополитена Санкт-Петербурга приостановлено по техническим причинам.

Движение поездов осуществляется от станции "Международная" до станции "Комендантский Проспект".