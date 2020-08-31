Ефремова доставили в суд на первое заседание после возвращения его адвоката

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для возобновления заседания по его делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

Ефремов в этот раз одет в костюм темно-коричневого цвета. Это первое заседание после возвращения в процесс адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.