В ДТП под Тамбовом пострадали пять человек

ТАМБОВ, 31 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали, один погиб в результате столкновения автомобиля Renault Logan и ВАЗ 21099 с последующим возгоранием иномарки на 74-м километре трассы Тамбов - Пенза Кирсановском районе Тамбовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

"Сегодня в 09:20 от диспетчера ПСЧ-18 в оперативную дежурную ГУ МЧС России по Тамбовской области поступила информация о ДТП в Кирсановском районе Тамбовской области на 74-м километре трассы Р-208 "Тамбов-Пенза". Произошло столкновение автомобиля Renault Logan и легкового автомобиля ВАЗ 21099 с последующим возгоранием автомобиля Renault Logan", - говорится в сообщении.

Детей среди пострадавших нет. Автомобиль Renault Logan сгорел. Четыре участника ДТП доставлены в Тамбовскую горбольницу. "Розлива топлива нет, движение на данном участке трассы организовано реверсивным образом. На месте ДТП работает оперативная группа Кирсановского гарнизона пожарной охраны и отделение пожарно-спасательной части №18", - сказали в МЧС.