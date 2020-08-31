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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремов отказался от услуг защитника по назначению в ходе заседания суда

Судья хотела назначить его в дополнение к уже вернувшимся в процесс адвокату Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов в ходе заседания Пресненского суда по своему делу отказался от услуг защитника по назначению, которого хотела назначить судья Елена Абрамова в дополнение к уже вернувшимся в процесс адвокату Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от еще одного защитника, которого мне назначили", - сказал Ефремов, после чего судья вывела из процесса назначенного защитника.

Между тем, перед началом заседания судебные приставы не пустили в зал заседания из-за недостатка мест артиста Никиту Джигурду, пришедшего поддержать Ефремова.

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