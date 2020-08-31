Избитый матерью в Казани мальчик находится на обследовании в больнице

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, в избиении которого подозревается его мать, находится на обследовании в республиканской клинической больнице Казани. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой женщина бьет по голове маленького ребенка. Следствие установило, что 28 августа в подъезде одного из домов в Советском районе Казани 33-летняя женщина избила пятилетнего сына. Она объяснила следователям, что причиной насилия в отношении ребенка стало то, что он без спроса забрал у ее сожителя планшет и спрятал его. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

"В настоящее время мальчик находится в республиканской клинической больнице на обследовании. Следствие инициировало процедуру изъятия ребенка у женщины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, полностью признала причастность к совершению преступления. Следователь избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.