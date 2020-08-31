Судебный следователь начал дополнительные расследования по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 31 августа. /ТАСС/. Судебный следователь по делу MH17 начал дополнительные расследования, касающихся крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в понедельник на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

"Судебный следователь начал проведение дополнительных расследований, - сказал он. - В рамках этого процесса следователем была проведена организационная встреча 25 августа с участием представителей прокуратуры и защиты".

Судья также информировал, что прокуратура попыталась получить доступ к докладу концерна "Алмаз-Антей" относительно крушения. Голландский аэрокосмический центр имеет этот документ в своем распоряжении, однако, как выяснилось, документ не может быть передан голландской прокуратуре. "Соответственно, этот доклад теперь должен быть запрошен судебным следователем", - констатировал Стейнхейс. Он добавил, что к делу были также приобщены документы, касающиеся подачи иска Нидерландами против РФ по делу MH17 и российской позиции по данному вопросу.

В понедельник в судебном комплексе "Схипхол" возобновились слушания по делу MH17. Как ожидается, этот блок будет посвящен обсуждению вопросов компенсации родственникам. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований о дополнительных расследованиях.