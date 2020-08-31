{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены и тещи

Мужчина подозревал, что его жена и теща якобы пытались его отравить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Невском районе Санкт-Петербурга задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 59-летней жены и 86-летней тещи. Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина подозревал, что его жена и теща якобы пытались его отравить.

"Мужчина с подозрением на инфаркт был госпитализирован. Следователем следственного отдела по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - указано в сообщении.

Сообщение о ножевом ранении в квартире на Октябрьской набережной поступило в полицию 30 августа. На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 86-летней пенсионерки, а также 59-летнюю женщину с различными травмами, которая позже скончалась в больнице. Был задержан 63-летний мужчина.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
ДТП с участием Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова привез в Москву нового свидетеля по делу артиста
По словам стороны защиты, Андрей Гаев может подтвердить отсутствие артиста за рулем в момент ДТП
Читать полностью